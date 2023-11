Triunfa Sheynnis Palacios con rezos

Ciudad de México.- Con oraciones a la Guadalupana, confianza en sí misma y una autoestima bien trabajada, así fue como Sheynnis Palacios se presentó al concurso Miss Universo 2023, donde brilló hasta quedarse con la corona.

PARTICIPA EN PROMOCIONALES

La triunfadora del máximo certamen de belleza llegó al martes a Ciudad de México para participar en actividades promocionales, ya que será aquí donde entregará el título en el 2024.

"No hay consejo que valga si no tienes confianza en ti misma; desde el día uno dejé de hacerle caso a los rumores y me enfoqué en mi preparación y en lo que yo podía dar; le recé a la Guadalupana y me sentí muy segura de mí misma.

"Cuando estaba agarrada de la mano con Antonia (Porsild, de Tailandia), no lo podía creer, porque ella sí era de las favoritas en todas partes. Y mencionaron mi país como ganadora, todo fue un mar de emociones porque me siento muy orgullosa del lugar donde nací", platicó la nicaragüense en entrevista.

Productora audiovisual, periodista y promotora sociocultural, la reina de 23 años y 1.80 metros de estatura dijo que en esta semana iría a ver a la Virgen de Guadalupe, porque tiene algunas deudas con ella.

"Soy católica, fiel creyente, y una de las primeras cosas que tengo que hacer es ir a la Basílica; soy Guadalupe, mi mamá se llama Raquel Guadalupe. Cuando llegué al hotel me recibieron con una imagen de la Virgen, hasta me hizo llorar.

"México me ha hecho admirar la cultura de un país de una manera más profunda, y prueba de ello es que sí me gustaría estar aquí en Día de Muertos, esa parte de celebrar a los antepasados, a quienes ya comparten otro plano, me parece fabulosa y muy espiritual".

Sheynnis Alondra Palacios Cornejo obtuvo el triunfo el sábado pasado en San Salvador, superando a favoritas como Tailandia, Venezuela y Jamaica.

Durante la convivencia con las más de 70 delegadas entabló amistad con muchas de ellas y aprendió de situaciones que le contaron.

"Me hice súper amiga de Melissa (Flores), de México. la amé, la adoré, seremos amigas para siempre. Me contó muchísimo de este país, de que siempre tienen buena cara ante una situación adversa. Fuimos ´roomies´ y me fascinó iniciar amistad con ella.

"Creo que ya tengo una ´hermana´ en México. Con las latinas me llevé muy bien, con Panamá, Costa Rica, Chile, con Venezuela. fue una comunidad muy linda".

Declinó hablar de asuntos políticos, ya que su misión no es generar controversia, aunque sí resaltó las bondades turísticas de Nicaragua, país al que invita a todos los mexicanos a elegir como opción de vacaciones.

"En Nicaragua tenemos el volcán joven más activo del mundo, en donde se puede hacer ´sandboarding´, y la zona de las cordilleras es un espectáculo visual, ya no se diga nuestra gastronomía, nuestras playas".