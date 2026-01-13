Andrea Legarreta "destapa" romance con el sobrino de Pepillo Origel

Andrea Legarreta está enamorada, la conductora del programa "Hoy" le da una nueva oportunidad al amor tras ponerle punto final a su matrimonio con Erik Rubín, con quien estuvo casada durante 22 años. La expareja tiene dos hijas en común, Mía y Nina.

La separación entre la conductora y el cantante ocurrió en 2023, pero es hasta ahora, inicios de 2026, que Legarreta se animó a dejar una pista clara sobre sus intenciones románticas con Luis Carlos Origel, el sobrino del comunicador Pepillo Origel.

¿Cómo ocurrió la separación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín?

Luis Carlos Origel es un entrenador y creador de contenido fitness. Entre él y la conductora existe una amistad desde hace años, sin embargo, al parecer esa amistad ha pasado al terreno romántico. Fue en el matutino de Televisa donde los amigos de Legarreta habrían destapado el romance.

Luis Carlos estuvo como invitado en el matutino donde formó parte de un juego, haciendo equipo con Andrea, quien en todo momento se mostró muy sonriente. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado, pero eso no importó, pues Galilea Montijo, Arath de la Torre y Tania Rincón, como si supieran lo que realmente está pasando entre Legarreta y Origel, gritaron: "Ella ya ganó".

Detalles del romance entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel

Andrea, a través de sus historias en Instagram, compartió parte de lo ocurrido en "Hoy" y escribió: "¡No dimos una!", con emoticones de carcajada y uno con ojos de corazón. Además, etiquetó a Luis Carlos agregando un corazón.

Aunque hasta el momento la conductora no ha declarado abiertamente que tiene una relación con Luis Carlos Origel, sí ha dejado claro en redes que está enamorada.

Reacciones de los seguidores ante el nuevo amor de Andrea Legarreta

Cibernautas no dudaron en felicitar a la conductora de 54 años, quien recientemente habló muy bien del entrenador, lo elogió y dejó entrever que no le era indiferente. "Qué química tan linda entre ellos". "Se merece toda la felicidad del mundo". "Omg, Andrea cada día se ve más bonita y su novio es guapísimo, se ve que está feliz con su relación". "Qué guapo. Y me encanta la sonrisa nerviosa de ella". "Esa sonrisa lo dice todo".

Andrea Legarreta acaba de irse de vacaciones con sus hijas y su ex, el cantante Erik Rubín, quien desde hace meses dejó de vivir en la misma casa que Andrea y sus hijas.