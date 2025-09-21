Visita Shakira Museo de Frida Kahlo y se despide de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Antes de despedirse de México, luego de haber realizado 12 exitosos conciertos en la CDMX, Shakira decidió turistear un poco y visitar el Museo Frida Kahlo al lado de sus hijos, Milán y Sasha.

De acuerdo con varios videos virales de personas que coincidieron con la colombiana en la llamada "Casa Azul" este fin de semana, la cantante gozó en familia un recorrido tranquilo y sin alboroto en el emblemático museo.

Y aunque siempre estuvo resguardada de cerca por un par de elementos de seguridad, varios fans que la reconocieron lograron tomarse fotos con ella, quien accedió amable, según se ve en los videos compartidos en TikTok y X.

Para la visita, la intérprete de "Estoy Aquí" y "Acróstico" lució una blusa oversize de rayas amarillas con blanco, pantalones negros y una gorra. Milán, de 12 años, fue visto con una playera negra, mientras que su hermano llevo una color blanco y una gorra azul.

Dentro de la pequeña comitiva también iba Tonino, hermano mayor de Shakira, quien la ha acompañado en varias paradas de su gira de "Las Mujeres Ya No Lloran", cuya última fecha en México se celebró el pasado 18 de septiembre.

Gracias al sold out de su concierto número 12 en el Estadio GNP, la cantante impuso un récord de 780 mil espectadores en el total de shows que dio en el inmueble deportivo en lo que va del año.

"Buenas noches, México, muchas gracias por estar aquí, llegamos a 12 Estadios GNP Seguros y es algo increíble, ni en los sueños más grandes me lo habría imaginado", dijo Shakira el pasado jueves a sus seguidores en la CDMX.