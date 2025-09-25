Vuelve a México

El astro puertorriqueño Ricky Martin está listo para reencontrarse con sus fans mexicanos con su gira mundial Ricky Martin Live 2026, que promete noches llenas de energía y sus más grandes éxitos.

La gira en México arrancará con un concierto programado para el 12 de marzo en Querétaro, seguido por una presentación en la Ciudad de México el 14 de marzo, en el Estadio Fray Nano.





RECORRERÁ EL PAÍS

Posteriormente, el cantante se presentará en Monterrey el 20 de marzo, en el Estadio de Béisbol Monterrey, y en Guadalajara el 18 de marzo, en el Estadio Panamericano.

Otras ciudades mexicanas que recibirán al artista incluyen Chihuahua, León y Mérida, completando un recorrido que promete conectar con fans de todo el País.





Este espectáculo es una celebración de mi carrera y de la conexión única que tengo con mis fans. México siempre ha sido un lugar especial para mí, y estoy muy emocionado de compartir estas noches con ustedes. - Ricky Martín, cantante

ELOGIAN EL SHOW

Desde su lanzamiento en 2023, la gira ha sido elogiada por la crítica internacional por la fuerza interpretativa y escénica de Martin, consolidándolo como uno de los artistas más electrizantes del mercado latino, según la promotora del show.

La venta de boletos para los conciertos en estadios estará disponible a través de funticket.mx a partir del jueves 2 de octubre a las 11:00 horas.

CIUDADES CONFIRMADAS

Querétaro

Monterrey

Ciudad de México

Chihuahua

León

Mérida