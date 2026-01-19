¡Atención, ARMYS! Revelan escenario oficial del concierto de BTS

La espera terminó para las ARMYS en México. Tras varios días de presión en redes sociales y una avalancha de mensajes exigiendo información oficial, Ticketmaster reveló finalmente el mapa del Estadio GNP Seguros para los conciertos de BTS en la Ciudad de México, programados para los días 7, 9 y 10 de mayo. La publicación confirmó uno de los elementos más esperados por los fans: el espectáculo contará con un escenario central de 360 grados, una de las configuraciones más ambiciosas para conciertos de gran formato.

¿Cómo será el escenario 360° de BTS en el Estadio GNP Seguros?

Aunque hasta ahora no se han anunciado los precios de los boletos, el diseño del recinto ya permite conocer cómo estará distribuido el estadio y qué tipo de experiencia ofrecerá cada zona durante los shows. De acuerdo con el plano difundido por Ticketmaster, el show contará con un escenario 360° ubicado en el centro del Estadio GNP Seguros, lo que permitirá que el público tenga visibilidad desde todos los ángulos.

La estructura estará acompañada por cuatro pasarelas en forma de cruz, pensadas para que los integrantes del grupo se desplacen por distintos puntos del recinto y se acerquen a más asistentes a lo largo del espectáculo. Este tipo de montaje busca que el espectáculo no se concentre en un solo frente, sino que la experiencia sea dinámica y envolvente, apoyada por pantallas, coreografías y efectos visuales visibles desde cualquier sección.

Zonas y distribución del estadio para los conciertos de BTS

Alrededor del escenario se ubican las zonas Platino, que rodean completamente la estructura central y las pasarelas. Estas secciones serán las más cercanas a los integrantes de BTS y ofrecerán una vista directa del escenario desde diferentes perspectivas, lo que las convierte en las áreas con mayor interacción.

En el primer anillo elevado del recinto se encuentran las zonas VE, que brindan una vista panorámica del espectáculo. Estas localidades están pensadas para quienes buscan apreciar tanto a los artistas como la producción completa del show, incluyendo pantallas y escenografía.

En los laterales del estadio aparecen las zonas GNP, mientras que en la parte más alta se localizan las secciones NA, correspondientes a las gradas superiores. Aunque estas áreas se encuentran más alezjadas del escenario, permitirán seguir el concierto gracias a pantallas gigantes, iluminación y efectos visuales diseñados para cubrir todo el recinto.

Requisitos para acceder a la preventa con ARMY MEMBERSHIP

Las ARMYS que busquen comprar boletos antes que el público general deberá contar con una ARMY MEMBERSHIP, ya sea en su versión Global o US. El costo aproximado de esta membresía va de 350 a 450 pesos mexicanos.

El registro se realizó a través de la plataforma Weverse y debía completarse antes del 18 de enero a las 5:00 p.m.. Quienes adquirieron la membresía deberán activarla para poder ingresar a la fila virtual durante los días de preventa.

Durante el proceso, se solicitará el correo electrónico, el número de ARMY MEMBERSHIP y algunos datos personales. Es fundamental que el correo registrado en Weverse coincida exactamente con el utilizado en la cuenta de Ticketmaster, ya que cualquier diferencia podría impedir el acceso a la preventa.

Cómo consultar tu número de ARMY MEMBERSHIP

Para localizar el número de ARMY MEMBERSHIP, las personas registradas deben seguir estos pasos:

1. Abrir la aplicación Weverse

2. Ingresar a la comunidad oficial de BTS

3. Seleccionar el ícono de "Membership"

4. Dar clic en "Ver detalles de la membresía"

5. Revisar la tarjeta digital, donde aparece el número de membresía de nueve dígitos, el cual inicia con las letras BA.