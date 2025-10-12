Teletón supera meta al final de la noche

CIUDAD DE MÉXICO.- La noche Teletón, el último de los eventos de esta iniciativa que celebra 28 años, conducida por Odalys Ramírez y Faisy invitaron a donar en este cierre para ayudar a personas, niños principalmente, con discapacidades que, como cada año, busca unir a millones de corazones en torno a una sola meta: recaudar $420,770,069 pesos más $1 peso para continuar transformando vidas, asegura la organización, cifra que se superó al final de la jornada, $426,978,716 pesos, recaudación destinada a hacer un CRIT en Colima, principalmente.

El primer invitado de esta noche fue el cantautor argentino Diego Torres quien interpretó su famoso tema "Color esperanza" acompañado por una batucada, además interpretó "Mejor que ayer", el cantante recordó que las canciones son puentes entre la gente.

Siguió el cantautor español David Bisbal que interpretó un popurrí de sus éxitos como "Díganle", "Ave María", "Bulería" luego de gritar emocionado "que viva el teletón", además de un guiño a "Cielito lindo" en una dinámica con Yordi Rosado y Galilea Montijo.

"Es una belleza como el pueblo se une para ayudar a la gente que más lo necesita, también recuerdo cuando llegaba Juan Gabriel", dijo el cantante español.

Alex Syntek continuó la velada interpretando el tema "Teletón cambia todo"

El turno casi al final de la velada de solidaridad lo tomó Carlos Rivera, quien interpretó "Que lo nuestro se quede nuestro", "Alguien", "Regrésame mi corazón", además el cantante le canto a capella un extracto de "Si te vas" a una chica sobreviviente de cáncer.

"Me siento muy honrado, hay que donar y ayudar a nuestros niños de México, ya han visto estas historias maravillosas que son gracias a ustedes y a nuestra ayuda", dijo antes de pasar a hacer su respectiva donación.

Casi al final de la noche el también cantante Omar Chaparro cantó "Empezar a vivir", tema estrenado recientemente, claro poniendo a bailar

Pablo Alborán, uno de los últimos artistas en presentarse en el Teletón 2025 "Mis 36", estrenada apenas hace un par de semanas, además de "Saturno"

"Gracias de corazón por lo que está haciendo esta Teletón maravilloso, ojalá existiera millones de Teletones como el de México en el mundo entero, para mi es muy importante todo lo que está sucediendo esta noche, estaba ahí detrás escuchando las historias y me conmueve, me emociona y nos hace creer nuevamente en el ser humano", dijo el cantante español.

Entre cómplices, el espectáculo conformado por Alexander Acha, Yahir, Lucero Mijares y María León fue el acto final en el Teletón 2025, quienes cantaron parte de su espectáculo con temas como "Míralo míralo", "Persiana americana", acompañados de un gran número de bailarines que los acompañaron.