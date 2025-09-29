EL MAÑANA/ Edinburg, Texas.- La agrupación originaria de Roma, Texas logró sold out en Bert Ogden Arena en Edinburg, Texas, la noche del sábado 27 de septiembre, ante miles de fans de ambas fronteras que desde temprano hora abarrotaron el recinto.





CASCADA DE ÉXITOS

El Grupo Duelo ofreció al público de Reynosa y El Valle de Texas, una cascada de grandes éxitos para compensar el cariño y la fidelidad del público, por más de dos décadas y por más de dos horas y media, los fans demostraron con aplausos su total admiración, ademas de acompañarlos cantando al unísono cada una de sus melodías.

Entre los temas que los asistentes cantaron a todo pulmón estuvieron Insomnio, Es muy raro que vuelva, Amiga soledad, Y me quedé suspirando, El eco de tu voz y Bienvenido al amor.

La agrupación ofreció un espectacular concierto sobre un escenario 360 desde el cual sus fans podían verlos no importando en que localidad estaba situados, consistieron a todos.

Después llegaron canciones como Quise, Me volví a enamorar, Hablar de ti, Después de la tormenta, Sólo Contigo, Quiere olvidar y Le Dije Al Corazón.





LA SORPRESA

La noche no podía estar completa sin Aprendí, Olvídame Tú, Por amarte tanto y Desde hoy; pero la sorpresa de la noche estuvo a cargo de sus invitados especiales los integrantes del Grupo Frontera que subieron al escenario para interpretar junto a ellos El Amor de Mi Vida, Estas Hecha Para Mi, Que Vuelva y Mi Historia entre tus dedos, participación que fue ovacionada por los asistentes.

Posteriormente llego Veneno, Un hombre con suerte, Malabares, Adicto, Soy Como No Soy, Te Odio y Te Amo, Me volví a Enamorar de Ti y Te compro.





Óscar Iván Treviño, vocalista del grupo, agradeció el apoyo del público desde 2001 que iniciaron.

CANTAN Y BAILAN

El público cantó a todo pulmón, bailó en los pasillos y disfrutaron de una noche norteña con los mejores temas de esta agrupación texana que demostró que ellos sí son profetas en su tierra pues obtuvieron un lleno espectacular.

La recta final llegó con Sentimientos de Cartón, Pobre Loco, Un minuto nada más., Un Idiota Como Yo, La Paloma de Acero y La piel tiene memoria, pero la despedida fue con Puño de diamantes y tras el grito ensordecedor de otra cerraron con el tema Vive de José María Napoleón tras 150 minutos de música continua.

INVITADOS DE LUJO

El grupo Frontera fueron los invitados especiales de la noche con los que Duelo hizo dueto en cuatro melodías que fueron acompañadas por un monumental coro de fans emocionados por la mancuerna musical en el escenario.

LAS MÁS COREADAS

Amiga soledad

El eco de tu voz

Malabares

Un Idiota Como Yo

Puño de diamantes