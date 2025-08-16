Christian Nodal Gana Demanda Legal en Colombia

El cantante Christian Nodal obtuvo un fallo favorable en una demanda por incumplimiento de contrato presentada por Alive Production, empresa liderada por Alan Acosta.

La decisión, emitida por un juez en Bogot, desestimó el caso por falta de pruebas, liberando al artista del pago de los 2.5 millones de dólares reclamados.

"Un juez de la República de Colombia ha establecido que Christian Nodal gan el proceso judicial de lo que da lugar a que Christian Nodal no debe ninguna cifra económica en Colombia", declaró su abogado, Miguel Angel Morales, a un programa de televisión.

El equipo de Nodal, junto a su padre Jaime González, ahora buscar qué Alive Production cumpla con el pago de los conciertos que el artista sÌ realizó en Colombia y otras partes de Sudamérica, cifra estimada en 2 millones de dólares.

"Como equipo de abogados continuamos defendiendo los intereses del artista para limpiar su imagen, su buen nombre, pero también para lograr el reconocimiento y pago de las obligaciones por las presentaciones que el si realizo y que no se le han pagado", agregó Morales.

El abogado también señaló que la empresa demandante enfrenta problemas financieros y que la disputa podría haber sido utilizada para obtener visibilidad o retrasar compromisos económicos.

"La compañía demandante Alive, lo que quería era buscar fama, prestigio, o darse a reconocer, o al parecer poder atenuar el proceso de insolvencia que se le venía encima. Realmente para Christian esta es una victoria porque ayuda a limpiar la imagen y el buen nombre que el artista tiene", concluyó.

Tras este triunfo judicial, el intérprete de "No Te Contaron Mal" ofrecer un concierto especial en Bogotá en 2026 como parte de una nueva gira latinoamericana.