Iluminan Vaticano sus voces

Las voces de Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend y Karol G, entre muchas otras, iluminaron el primer espectáculo musical celebrado en la Plaza de San Pedro, Vaticano, para clausurar el Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

Aproximadamente 300 mil personas se reunieron para disfrutar de mucha música y conmemorar el mensaje de dignidad y fraternidad, mismo que durante dos días fue difundido por el Papa León XIV. A lo largo de estas jornadas también se defendió la transparencia y la libertad de prensa en un mundo golpeado por guerras y conflictos.

El recital comenzó con Bocelli, de 66 años, acompañado por Teddy Swims y la Nova Opera Orchestra, para interpretar el tradicional himno cristiano “Amazing Grace”, anoche dedicado al Papa Francisco, fallecido en abril pasado.

Uno a uno, los artistas invitados fueron tomando su turno en el escenario, mientras distintos líderes mundiales hacían lo propio convocando a un llamado urgente por la paz y la hermandad.

Pasadas dos horas, el show culminó con un imponente espectáculo de fuegos artificiales y drones mientras el Coro de la Diócesis de Roma interpretaba “Joy”.