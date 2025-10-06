Cerrará ciclo en Querétaro

Hace 36 años, México era completamente otro, y en los terrenos de la música no fue la excepción.

Después del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, los conciertos del género quedaron supeditados por el gobierno, silenciados. Quizá la única luz que se veía al final del camino eran las tocadas clandestinas, en lugares y condiciones poco óptimas.

Por eso cuando en abril de 1989 se anunció la visita de la estrella británica Rod Stewart, una enorme comitiva de jóvenes se lanzaron a Querétaro, donde el autor de "Da Ya Think I"m Sexy?", "Forever Young" y "Maggie May" daría un par de conciertos, que simbolizaron la apertura a los masivos y a las grandes producciones, que tanto se habían esperado.

En definitiva se registró caos y portazo, llovió gas lacrimógeno por parte de las autoridades, en un evento canónico al que se le llamó "El Berlín mexicano", en referencia a la caída del muro alemán, pues México y los espectáculos vivirían un despertar.

Es por ello que el concierto que Rod dará en Querétaro, en el Estadio Corregidora, este 9 de octubre, cerrará un capítulo con la historia del rock en México.

Stewart, de 80 años de edad, viene con su gira mundial "One Last Time Tour", que días antes (7 de octubre) aterrizará en el Palacio de los Deportes.

Se habla de que este tour también sirve de despedida de las grandes giras de Rod.