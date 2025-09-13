Emotivo concierto de Ramón Ayala en Monterrey

Su andar es pausado, ya no entra como "relámpago" al escenario, pero al tocar su acordeón, Ramón Ayala hace valer su ley en la música norteña.

De inmediato el cariño del público se desborda al verlo junto a sus Bravos del Norte en esta gira que lo mantiene activo y que marca una despedida con La Historia de un Final.

Próximo a cumplir 80 años, el músico regio fue recibido anoche como todo un "Rey".

Sus paisanos que llegaron a la Arena Monterrey con botas y sombrero, lo recibieron con aplausos y de pie, para deleitarse con esta concierto donde sonaron grandes hits de la música de acordeón y bajo sexto, esas que no faltan en las fiestas o carnes asadas que organizan las familias regias.

Como todo un grande, lo primero que hizo Ramón antes de empezar la velada, a las 21:43 horas, fue agradecer al público por tanto cariño en su historia que se empezó a escribir junto a Cornelio Reyna en los Relámpagos del Norte desde 1960.

"¿Cómo está mi gente? Paisanos de aquí de Monterrey, la cuna de la música norteña, ¡sí señor! Estamos muy contentos de estar con todos ustedes por acá, en esta noche, ojalá y se lleven un grato recuerdo de nosotros y pues aquí vamos a andar para que bailen, canten y hagan todo lo que ustedes quieran", comentó el músico.

Después saludó a su familia que llegó y se acomodó para disfrutar de este inolvidable show.

Y fueron los acordes del llamado "Rey del Acordeón" y canciones como "Mujer Paseada", "Un Puño de Tierra" y "Baraja de Oro" los que le dieron sabor al concierto al que asistieron unas 10 mil personas.

El canto de los vaqueros y vaqueras se escuchó fuerte en "Qué Casualidad", "Las Casas de Madera" y "La Vecina Me Soldó el Dedo".

Ramón, de 79 años, se disculpó ante su gente regia por llegar enfermo.

"Voy a pedirles que me disculpen porque ando malo de la garganta y no alcanzo ni las notas altas ni las bajas ni ninguna, ando muy ronco", dijo el acordeonista que hace segundas en las canciones. Ramón siempre ha traído un cantante a su lado.

"Pero aquí le damos hasta que amanezca, no le hace que me metan al bote", sentenció Ramón, quien permaneció en el show sentado frente a la audiencia y tocando un acordeón blanco que lleva grabado su nombre.

En este repaso musical por su trayectoria artística recordó a su amigo y compadre Cornelio ya fallecido, con quien inició en las cantinas, en un espacio de su concierto donde entró el mariachi Los Reyes.

Así sonaron "Me Sacaron del Tenampa", "Me Caí de la Nube" y "Te Vas Ángel Mío", que generó un momento de melancolía en el concierto donde el público encendió las luces de sus celulares y cantó con sentimiento esta rola dedicada a todos los seres queridos que se han adelantado.

El ambiente volvió a sonar a fiesta con los fuertes coros que se armaron con "Rinconcito en el Cielo", y se prendieron más con el hit "Tragos Amargos", en el que nadie se quedó sentado.

De pie, como recibieron a Ramón, los fanáticos siguieron cantando con este "Rey de la música norteña" que se despide con esta gira.