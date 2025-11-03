Una noche de recuerdos

El cantante José María Napoleón se presentó la noche del 1 de noviembre en Payne Arena de Hidalgo, Texas en donde contó con un público único que lo acompañó al municiono en cada una de sus interpretaciones.

El compositor y cantante deleitó al público de Reynosa y El Valle de Texas con un concierto lleno de poesía pura.

Entre los temas que el público cantó junto al cantante hidrocálido estuvieron “Leña Verde”, “Corazón Bandido””De Vez en Vez”, “Celos”, “Después de Tanto”, “Quisiera” y “30 Años”, entre muchos más bromeó agradeció a todos su cariño y asistencia y no ceso de elogiar a las damas.

Después llegaron melodías como “Corazón, Corazón”, “Sin Tu Amor” y “Pajarillo”.

Y para cerrar el espectáculo lo hizo con emblemáticas canciones como “Ella Se Llamaba”, “Hombre” y “Eres”, con la que se despide pero no podía dejar fuera “Vive”, su emblema musical.