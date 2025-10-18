´Revivirán´ a Pablo Milanés

La pasión por la música juntó las voces de Francisco Céspedes y Haydée Milanés para el show que ofrecerán en la Ciudad de México, donde pretenden "revivir" al cantautor Pablo Milanés.

Aunque más allá de hacer el homenaje musical al cantautor cubano en el escenario del Lunario del Auditorio Nacional (17 y 18 de octubre), Céspedes reveló a El Gráfico que tiene material inédito con el fallecido compositor.

"Llevé una amistad muy grande con el papá de Haydée y hay un material inédito que daré a conocer en febrero (2026), donde Pablo tuvo la oportunidad y cariño de cantar con su voz una de mis canciones, "Pensar en ti", y el público lo podrá escuchar con las imágenes de Pablo Milanés", detalló el intérprete.

Del show "A mi lado", que arrancará hoy con joyas de la música cubana además de los temas que cada uno ha dado a conocer a su público, Haydée refiere su orgullo de ser embajadores "de todo este cúmulo de canciones que no pasan de moda y son joyas del mundo".

Y de esta unión en el escenario, explicó por qué se da una magia especial. "Me formé con las canciones de mi padre, mi maestro, y él de alguna manera nos une porque compartió la música con Pancho, cariño y amistad... y hay una gran admiración entre ellos dos, y disfrutamos mucho de hacer la música de mi padre juntos", dijo Haydée.