La noche del viernes 21 de noviembre dieron inicio las noches de Palenque en Payne Arena de Hidalgo, Texas con la presentación de Christian Nodal quien abarrotó como siempre el recinto de sus más fieles seguidores que llegaron ataviados de botas y sombreros.

El cantante sonorense Christian Nodal arrancó los aplausos del público de inicio a fin de esta velada norteño romántica en la que

los gritos y euforia, se hicieron mientras interpretaban sus éxitos.

El cantautor ofreció una noche inolvidable en la que hizo un repaso por sus nuevos y viejos éxitos, tales como "No te contaron mal", "AYAYAY!" y "Se me olvidó", a los que le siguieron "Ya pedo quién sabe", "El amigo", y "Kbron y medio".

Como ya es costumbre Nodal impactó con una producción impecable, vanguardista iluminación y un gran ensamble musical con músicos en vivo y mariachi.

El sonorense consintió a sus fans al interpretar sus más grandes éxitos, así como algunos temas de su más reciente material discográfico, "¿Quién +como yo?", temas que, a pesar de ser nuevos, fueron coreados en su totalidad por los asistentes. "Amé", "La mitad", "Por el resto de tu vida" y "Botella tras botella", entre muchos más.

Otras interpretaciones que no podían faltar fueron: "Pa´ olvidarme de ella", "X Perro", y "Te fallé" sin duda algunas de las favoritas del público, después llegaron otras melodías como "Probablemente", y su propia versión de "Así fue", de Juan Gabriel.

La gran sorpresa del concierto fue que no apareció la polémica Ángela Aguilar, esposa del cantante, y el cantante andaba en su faceta de soltero conquistador piropeando a todas las mujeres cercanas al escenario.

El cantante fue ovacionado en todo momento por sus fans que le demostraron su gran admiración, pues dejo el alma en cada verso cantado en este espectacular concierto que duro dos horas.

También incluyó en la velada "La intención", "Adiós amor", "Si te falta alguien" , "El amigo", "De los besos que te di" y "Amor tóxico"; pero la recta final estuvo integrada por "La sinvergüenza", "Nace un borracho", "Ya no somos ni seremos" y "EBVSY".

MAÑANA EL POTRILLO

Christian Nodal ofreció una noche de buenos tragos y extraordinarias canciones, en el escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas que mañana 25 tiene en su Palenque a Alejandro Fernández con su gira "De Rey a Rey".