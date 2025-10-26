Usuarios critican a Julión Álvarez por cantar con Ángela Aguilar y Nodal

El cantante y compositor de música regional mexicana, Christian Nodal, ofreció un emocionante concierto en el palenque de las Fiestas de Octubre 2025, en Guadalajara, Jalisco.

El cantante sorprendió al público al presentar a dos invitados especiales: su esposa, Ángela Aguilar, y el conocido como el "Rey de la Taquilla", Julión Álvarez.

¿Qué ocurrió?

El reconocido intérprete de "De los besos que te di" deleitó al público cantando con sus invitados por separado, sin embargo, una vez puesto el ambiente y con el entusiasmo del público, pidió a los artistas unir fuerzas para cantar los tres juntos.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

La inesperada colaboración no tardó en hacerse viral a través de redes sociales, desatando rápidamente controversia entre los usuarios. Mientras que algunos internautas aplaudieron la presentación, otros criticaron a Julión Álvarez por subirse a cantar con el polémico matrimonio.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en las diversas publicaciones virales son:

"No, Julión, tú no".

"Julión, no te dejaré de amar, nomas no lo vuelvas a hacer plis".

"Julión qué hicisteee".

"Lo bueno que vivo cerca del rancho de Julión aquí en Chiapas. Ahorita voy a echar una platicadita. Porque esto no está bien".

"Yo no pagué por esto".

"Lo esperábamos de todos, menos de ti Julión".

"Wow, te perdimos Julión".