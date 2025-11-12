Sigue girando en EU

Alejandro Fernández esta por regresar a esta frontera con un gran concierto en el que rinde homenaje a su padre con ´De Rey a Rey´ y es por ello que con esta gira consentirá a los fans de ambas fronteras, pues el próximo 25 de noviembre se presentará en Payne Arena de Hidalgo, Texas en punto de las 20:00 horas, para hacer un recorrido musical por sus éxitos y los de su padre "El Charro de Huentitán".

El cantante mexicano continua la exitosa gira por México, Estados Unidos y Latinoamérica con la que rinde tributo a su padre, Vicente Fernández.

Fernández, ya está listo para ofrecer un recorrido musical de su carrera y repasó canciones que hiciera famosas su padre, y como siempre llegará acompañado de mariachi y músicos en vivo, pues si algo caracteriza a este cantante es sus grandes y espectaculares producciones.

TODO LISTO

Así que al público de Reynosa y El Valle de Texas prepárense para ver a Alejandro Fernández, enfundado en su traje de charro, siendo uno de los mayores exponente de la música mexicana.

Si algo es garantía es que este concierto será muy especial, pues sus seguidores van a cantar juntos la música más bonita del mundo que es nuestra música mexicana, con temas que ya son de dominio popular.

Para este gran concierto sin duda Alejandro interpretará temas de su padre como ´No me sé rajar´, ´Hermoso cariño´, ´Lástima que seas ajena´, ´Estos celos´ y ´De qué manera te olvido", entre otras.

Y obviamente sus éxitos entre ellos, ´Abrázame´, ´Sin tantita pena´, ´Te voy a perder´, ´Me dediqué a perderte´ y ´Mátalas entre muchas más.

´De Rey a Rey´, es un tributo y sentido homenaje a quien en México y el mundo es considerado un pilar de la música ranchera y surgió el disco en vivo ´De Rey a Rey´.

Alejandro Fernández, tras el paso de los años se sigue consolidado como el máximo exponente de la música mexicana de mariachi, un lugar que por años ocupó su padre.

A CANTAR A TODO PULMÓN

Se acerca la fecha, el 25 de noviembre llega a Payne Arena de Hidalgo, Texas, Alejandro Fernández con su gira "De Rey a Rey" en donde rinde un homenaje musical a su padre Vicente Fernández, ¡no te lo puedes perder!