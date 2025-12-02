Christian Chávez y Fey llaman a concientizar acerca del VIH

Christian Chávez llama a la concientización sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), pandemia que ha afectado al mundo desde hace 45 años según sus palabras y que en la actualidad sigue siendo un tema tabú entre la población, creando desinformación y odio injustificado en contra de aquellos que portan el virus.

El exintegrante de RBD fue uno de los invitados al Concierto por el Día Mundial del Sida que se realizó en el Monumento a la Revolución y que contó con la participación de artistas como Zemoa, Lalo Capetillo, León Leiden y Vivian Baeza.

¿Qué declaró Christian Chávez sobre el VIH en el concierto?

Christian aprovechó su espacio en el escenario para hablar sobre el odio que se ha generado en contra de los pacientes seropositivos (que tienen VIH), además de exhortar a los miles de personas que fueron a escucharlo a informarse y sobre todo, prevenir realizándose las pruebas de detección oportuna.

"Buenas noches Ciudad de México, para mí es un honor y un placer estar cantando en mi país, en un día tan especial, en unas horas celebramos el día internacional de la lucha contra el VIH sida y es algo muy importante porque para la comunidad LGBT han sido 45 años de estar sufriendo con esta pandemia", dijo.

"Los medicamentos han avanzado muchísimo, pero el odio y el poco conocimiento que se tiene sobre la enfermedad hace que las personas hablen y digan cosas que no son ciertas, hay que hacernos la prueba, siempre, hay que saber lo que es indetectable, es igual a intransmisible", explicó.

Chavez deleitó a los asistentes con varios de sus éxitos como "cinco minutos" o "Sexy Boy", pero el broche de oro lo puso con "Libertad", tema que compuso cuando "lo sacaron del closet".

"Cuando me sacaron del clóset hace ya casi 17 años decidí hacer una canción que expresara todo lo que sentía, porque ya estaba cansado de callar y de pedir perdón, esta canción es para ustedes, para cada alma que ha tenido que luchar por su libertad, para todos los que somos diferentes, para todos los que somos jotas, putos, no putos, putísimos", dijo.

Acciones de Fey en homenaje a víctimas del VIH

El concierto por el Día Mundial del Sida cerró con la participación de Fey, quien rindió homenaje a todas las víctimas fatales del VIH, pero en especial a su amigo Gerardo Dragonetti, quien perdió la batalla con el virus.

"Esto que traigo aquí (un pañuelo) es de mi amigo Gerardo Dragonetti, él ya no está aquí, por esta enfermedad, pero está conmigo mi corazón, así que les mando un beso muy grande a todos a encender nuestros corazones con mucho amor", explicó.

Luego de causar el grito de los asistentes al Monumento a la Revolución con temas como "Azúcar amargo", "Media Naranja" o "La fuerza del destino", Fey dedicó un mensaje final, señalando que el VIH no es cuestión de preferencias sexuales o posición socioeconómica, llamando a ser empáticos y siempre brindar amor.

"Quiero decir de todos los que estamos aquí, alguna vez en la vida seguramente hemos perdido alguna persona muy amada por esta enfermedad, hay que tener mucha empatía, creo que nuestro corazón siempre tiene que ser empático ante esta situación porque no importa género, edad, ni nada, es realmente algo que puede pasar a cualquiera", afirmó.