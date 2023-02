Se disculpa con Yuridia

En dicho video que revivieron en redes como TikTok, Escalona critica la actitud de Yuridia pero termina hablando de "sus kilos de más", además, supone que le hicieron Photoshop en unas fotos de una revista en las que "se ve súper bien".

"Yo no sé qué te pasó a ti en La Academia como una niña linda, sencilla y esta cosa que acabo de ver no se parece nada a lo que yo pensaba de ti, además está bastante pasadita de kilos, yo creo que le hicieron Photoshop para las nuevas fotos que salieron en la revista esta donde se veía espectacular, porque realmente acabamos de ver la foto y no está así", expresó entonces en televisión.