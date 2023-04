Presume noche de pasión con Yahir

Ciudad de México

Fue durante su participación en el programa de YouTube "Blalala Show", que Toñita dio algunos detalles sobre el amorío y, sin ningún reparo, reconoció que disfrutó haber estado entre los brazos del famoso:

"Les voy a decir una cosa: yo lo disfruté, lo gocé, y yo sí puedo decir cómo estuvo. Estuvo sabroso", dijo.

Pero eso no fue todo, la también artista expuso a su amigo al revelar que "calza grande" y que si el romance no prosperó fue porque, en ese entonces, Yahir tenía muchas mujeres detrás de él y ella no quería salir lastimada.

Cabe destacar que Toñita no sería la única exacadémica con la que el también actor estuvo relacionado, ya que durante su estancia en el famoso programa de Azteca también mantuvo un fugaz romance con Nadia, otra de sus compañeras y aunque ella sí estaba muy enamorada, la situación jamás prosperó.

Incluso, aclaró que ambos siempre supieron que lo suyo no tenía futuro, es por ello que cuando comenzó a tener otro tipo de sentimientos por Yahir decidió alejarse y continuar con una bonita amistad que ha durado hasta ahora.