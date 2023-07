Capi Pérez aclara sí hay pleito con Wendy Guevara

CIUDAD DE MÉXICO

Si Capi Pérez estaba molesto con Wendy Guevara, ya no lo está más pues, luego de que la influencer confesara en "La casa de los famosos México" que el conductor la dejó de seguir porque no estuvo de acuerdo con una decisión que ella tomó, el conocido comediante resarció el "unfollow" que dirigió a Wendy en redes sociales y ¡ya comenzó a seguirla de nuevo!, demostrando que ya ha limado cualquier aspereza que hubiera quedado entre los dos.

Hace unos días, se volvió viral un videoclip, retomado una de las emisiones de "La casa de los famosos México", en el que Wendy se encuentra conversando con Paul Stanley, uno de los participantes del reality show de Televisa, en el que la influencer, muy apenada, le cuenta el motivo por el que el Capi Pérez estaba enojado con ella, a tal grado que, se dio cuenta de que el presentador de TV la había dejado de seguir en sus redes sociales.

De acuerdo con Guevara, Luis Caracheo, quien llevó el management de "Las Pérdidas" durante una época, fue quien recibió una invitación del conductor de "La Resolana" para que la influencer apareciera en uno de los programas dominicales de Pérez, sin embargo, ella le expresó que no quería asistir pero -aclaró- no como un desaire, sino porque las grabaciones del show se llevaban a cabo el día en que Wendy iba a descansar, luego de una ardua jornada de trabajo, sobre todo, porque ya tenía contemplado visitar a sus seres queridos en León, Guanajuato, ciudad de la que es originaria.

"No fue por mam*n*, wey", explicó a Stanley mientras se encontraban conversando en la sala de la casa. "Porque no me siento la gran ch*ng*n*, ni la artista perrísima ni nada, pero yo no quería, era los días que yo descansaba después de un show y yo decía: ´-Ay, yo quiero estar en mi casa´, ¿si me entiendes? En mi ciudad, en León, yo amo y ya luego vi que me dejó de seguir", detalló.





Fue entonces que Guevara, de 30 años, le dijo a Paul que no sabía si, quizá, Caracheo u alguien más pudo hacerle un comentario acerca del por qué declinó ante la invitación de Capi, que no tuviera que ver con el verdadero motivo por el que no asistió, pues consideró que no le había dado motivos para que se disgustara con ella.

Todas estas declaraciones las hizo con un tono preocupado pues, también destacó que, en otras ocasiones en las que tuvo la oportunidad de tratar a Capi, él se portó muy amable con ella, por lo que no le gustaba pensar en la idea de que se había ganado su antipatía: "Sentí feo porque la primera vez que fui a una plataforma, donde estuvo él, y bien lindo".

Wendy recordó que era la primera vez que usaba un "chícharo", por medio del que les dicen qué decir, por lo que estaba nerviosa y, además, le tocó decir algunas palabras provenientes de una lengua autóctona, lo que se le dificultó mucho, al grado que comenzó a trabarse, por lo que mostró lo apenada que se sentía por entorpecer las grabaciones, sin embargo, fue Capi quien la alentó y le expresó que era muy normal que se equivocase, pues es algo que le sucede todas y todos las primera vez que usan apuntador.

"Yo me equivocaba y el bien lindo, ese c*br*n es como ´banda´, como tú, así ´banda´", dijo a Stanley. "Yo le decía: ´Ay, perdóname, me equivoqué otra vez´, y él me decía: ´No, Wendy, no te preocupes, wey, así empezamos todos, no pasa nada´, pero p*inch* palabras raras me ponían", le decía a Paul, mientras este reía por la forma en que la influencer le narraba su anécdota.

¿Qué dijo Capi Pérez sobre el supuesto pleito?

La respuesta de Capi Pérez a este video, que ya se viralizó en redes sociales, no se hizo esperar pues, al poco tiempo que se volviera objeto de titulares, el conductor de TV Azteca hizo un comentario en su cuenta de Instagram, en la que aseguró que no sabía por qué ya no seguía a Wendy pero que ese tema ya estaba más que arreglado pues ya la había vuelto a seguir.

"No sé por qué no la seguía, pero ya la seguía", escribió acompañado de dos emojis que connotaban una sonrisa y una mano arriba.

El conductor fue aplaudido por abordar la situación de forma positiva y no "echarle más fuego a la leña".