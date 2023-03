Se confiesa con Televisa

Ciudad de México

Fue durante el noticiero de Televisa conducido por el periodista Enrique Acevedo cuando se dio a conocer un adelanto de la entrevista que está disponible completa en Vix+, pero no para México.

Ahí la intérprete de "Monotonía" habló de cómo cambió su perspectiva del amor y la familia tras su ruptura amorosa.

"Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de un hombre, tengo que confesarlo, pero creo que de alguna manera he logrado entenderlo desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma, que cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida sale fortalecida y cuando sale fortalecida es porque ha aprendido a conocer tus propias debilidades, a aceptar su vulnerabilidad y a expresar eso que se siente, ese dolor, porque dicen que lo contrario de la depresión es la expresión", dijo Shakira.

PROCESO CATÁRTICO

Actualmente ella es la latina con más reproducciones en Spotify por sus dos últimas canciones las cuales son dedicadas a su ex, el resultado de un proceso catártico que ella espera pueda ser el vehículo para que sus seguidores puedan expresarse también.

Además, afirmó que la fortaleza que ha mostrado en los últimos meses tiene como génesis a sus hijos y el propósito de ser una madre ejemplar para ellos, mientras este duro proceso sucede.

Finalmente dedicó un mensaje de sororidad a las mujeres que en esta época están experimentando un fortalecimiento del movimiento feminista."Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad. Estamos en un punto en que el apoyo que podamos recibir unas de otras es muy relevante y como decía Madeleine Albright, la secretaria de Estado estadounidense, dijo una frase que me encanta, que ´hay un lugar en el infierno reservado para aquellas mujeres que no apoyan a otras´ y sí, estoy completamente de acuerdo".