In-Edit México llegará a GDL con música, cine y más

GUADALAJARA, Jalisco

"El evento caerá en el puente del 1 de mayo, por lo que creemos que será una buena opción para que la gente que quiera hacer algo pueda ver cine, o ir a un show o una conferencia", coordinador general de In-Edit Guadalajara.

Algunos de los documentales musicales que serán parte de la selección son Mercedes Sosa, Cantora, sobre el proceso de grabación del último la cantante de música folklore argentino, que será un estreno mundial en el evento; Meet Me in the Bathroom, que sigue los inicios en las carreras de las bandas de indie rock Yeah Yeah Yeahs e Interpol; American Rapstar, acerca de las nuevas generaciones de raperos en los Estados Unidos; Miúcha, la Voz del Bossa Nova, que cuenta cómo la cantante brasileña se enfrentó a una industria machista en su época; o Ennio, el Maestro, documental sobre el compositor italiano y sus procesos creativos.

"También tendremos Con el Alma en Una Pieza, la Leyenda de El Personal, sobre la emblemática banda de Guadalajara, que será una proyección especial por ser un documental de 2015, pero que no queremos dejar pasar la oportunidad para que esté en el festival y homenajear al grupo".

El resto de las actividades serán la master class de Virginia Kore, "Sync: La clave para incluir música en audiovisuales'; un show y proyección de documental de Dante Spinetta; la master class de Nicolás Sedano, A&R Manager de Sony Music Entertainment "Expandiendo el relato musical"; la musicalización en vivo de Antonio Sánchez para la película Birdman; un concierto de Joss Stone; clase magistral de Karla Barreda, de la Revista Rolling Stone, y más.

"Tenemos una experiencia virtual gratuita con música de Gustavo Cerati en la Cineteca. Esta tendrá canciones como 'Raíz' o 'Corazón Delator' que ambientan diferentes escenarios que tendrán objetos del músico argentino", agregó Torres sobre el programa del festival que cuenta con 20 años de trayectoria y su sede está en Barcelona.

En el evento se reconocerá al mejor estreno nacional o internacional y al mejor video musical animado.

Los boletos para las actividades del festival se pueden adquirir en las redes sociales de cada sede y en las redes sociales de In-Edit México, donde también se comparten más detalles de la pr