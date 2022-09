Una década de trabajo

La actriz resumió así la hechura de "Soy tu fan, la película", que tardó una década en hacerse, después de las dos temporadas que tuvo la serie en Canal Once y que por fin estrena el 8 de septiembre en salas de cine.

"Nos costó mucho trabajo, lo hemos logrado por el empuje del público. Volver a trabajar con Martín (Altomaro) fue maravilloso, lo quiero mucho", señaló este miércoles durante la premier del filme.

Talancón llegó a la alfombra roja y saludó a distancia, con micrófono en mano, a las decenas de jóvenes que asistieron a conocer a sus ídolos, pero no estuvo presente en la sesión de preguntas y respuestas previo a la función. Sin explicación de por medio, apareció para la foto oficial junto con el resto del elenco.

"No me dejaban salir, ya me urgía estar con ustedes", dijo la actriz al ver a sus compañeros, quienes la recibieron felices para la toma de imágenes.

MUCHAS SORPRESAS

"Soy tu fan, la película" coloca a los personajes 10 años después de donde quedó la segunda temporada, con algunas sorpresas: los de Camila Selser y Marcela Guirado sostienen una relación amorosa; el de Johanna Murillo tiene un hijo y el de Maya Zapata, la rebelde, optó por una familia.

"Creo que uno de los aciertos es cómo están compuestos los personajes, no son buenos ni malos. Nico (su papel) puede verse en la serie como entregado y otros lo ven intenso (con Charlie, interpretada por Talancón); ahora es contar cómo viven la situación, qué pasó", comentó Altomaro.