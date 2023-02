Interpreta Troy Kotsur himno de EU con lenguaje de señas

"Estuve indeciso durante unas dos semanas y luego me enteré de que mi ciudad natal albergaría el Super Bowl, así que dije: 'Diablos, claro que sí, estoy dentro'. Me siento extremadamente honrado de estar aquí en mi ciudad natal. ¿Cómo podría rechazarlo?", señaló Kotsura la revista Variety.

Stapleton, conocido por éxitos como "Tennessee Whiskey", "Broken Halos" y "You Should Probably Leave", siguió el historial de artistas country que son designados para esta tarea, luego de que Mickey Guyton y Eric Church interpretaran "The Star-Spangled Banner" los dos años anteriores.

Previo al himno nacional, cantando "America the Beautiful", pasó al escenario Babyface, compositor y productor ganador de 12 premios Grammy y colaborador cercano de artistas como Beyoncé, Madonna, Mariah Carey y Mary J. Blige, entre otros.

Colin Denny, un miembro de la Nación Navajo en Arizona que es sordo, realizó la misma tarea de Kotsur, al interpretar con lenguaje de señas "America the Beautiful". Denny es asistente de investigación en la Facultad de Educación de la Universidad de Arizona.

"Espero inspirar y empoderar a aquellos que están solos para que miren a su alrededor y vean que hay otras personas que son como ellos, y que no se sientan tan aislados o solos", señaló Denny previo al juego.

Finalmente, la actriz Sheryl Lee Ralph, de la exitosa serie de comedia Abbott Elementary, cantó "Lift Every Voice and Sing", que a menudo se conoce como "The Black National Anthem" ("El Himno Nacional de la Comunidad Negra"), según NAACP.

"Desearía que mis padres todavía estuvieran vivos para verlo y experimentarlo conmigo", dijo Ralph en un comunicado de prensa. "Sé que esto habría sido algo de lo que les encantaría haber sido parte. Los extraño".