Santa Fe Klan estuvo con el rapero Lefty SM días antes de su muerte

La sorpresiva pérdida de su amigo le dolió mucho al rapero mexicano, quien, en entrevista con el Escorpión Dorado recordó cómo vivió el difícil momento; de acuerdo con información de las autoridades, el crimen ocurrió en el residencial La Cima, cuando al sitio llegaron al menos tres personas armadas que pretendían robar en la casa del rapero quien fue recibió al menos tres disparos, entre el dorso y la cabeza, por intentar defender a su esposa e hijas.

Los gatilleros lograron burlar la vigilancia y tocaron en la puerta principal del domicilio del artista quien al abrir la puerta y percatarse del asalto, intentó oponer resistencia y fue herido a balazos.

Lefty SM y Santa Fe Klan habían estado juntos dos días antes de la tragedia, pues el intérprete de "Así soy" lo había invitado a una fiesta en Guanajuato; se enteró que había perdido la vida porque un amigo se lo dijo por teléfono.

El rapero recordó que acompañado con dos amigos se fue al hospital y lo único que quería es que le dijera que era una mentira, pero por desgracia no fue así, el lugar estaba lleno de policías, y él se mantuvo en un auto en el estacionamiento

"Yo tuve una amistad con él, lo acababa de ver hace dos días, lo llevé al baile en mi barrio, a mí sí me pegó machín, me fui al hospital cuando me dijeron; me hablaron y me dijeron, 'oye carnal creo que se murió Lefty', dije no mam**, yo estaba en mi cantón, estaba con ansiedad, así andaba en los último días, como que sentía algo", relató.