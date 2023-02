Bad Bunny abre el Grammy ¡con baile!

CIUDAD DE MÉXICO

Por tercera ocasión, Trevor Noah es el presentador de esta ceremonia e interactuó entre los invitados. Acto seguido, Brandi Carlile cantó "Broken Horses" sobre el escenario.

"Fue la mujer más nominada al Grammy en 2019", dijo Noah al presentarla.

Y con este contraste dio iniciada la ceremonia de premiación que se llevó a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. El primer Grammy de la noche como Mejor Álbum Pop Vocal fue Harry Styles.

"Este álbum de principio a fin ha sido la mejor experiencia de mi vida", compartió el intérprete de "As It Was".

Mary J. Blige, Lizzo, Kim Petras y Sam Smith son de los artistas favoritos que se presentarán esta noche en los Premios Grammys 2023.

Beyoncé, con nueve nominaciones, está a la cabeza de los Grammy. Le sigue Kendrick Lamar, con ocho. Por primera vez desde la pandemia, la gala regresó a Los Ángeles, California, luego de mudarse a Las Vegas, Nevada debido al aumento de casos de Covid-19.

Los Premios Grammy son los más importantes de la industria musical. Además se dividen en 90 categorías repartidas en 29 géneros musicales.