Se compromete con su novio

Apio Quijano, integrante del grupo musical Kabah, se comprometió con su novio Juan Pa Serrano y compartió el romántico video con sus seguidores en redes sociales, donde ha recibido decenas de felicitaciones.

¿Qué ocurrió?

La pareja, que recientemente cumplió ocho años de relación, quiere una ceremonia especial, por lo que Juan Pa le entregó a Apio un anillo de compromiso durante un viaje por Europa.

"¿Quieres tener una ceremonia conmigo?", expresó en medio de la incredulidad del integrante de Kabah, quien se dijo fascinado con el anillo; el momento ocurrió en junio, y aunque la pareja dudó en compartir algo tan íntimo y especial en redes, finalmente lo hicieron y agradecieron el amor de sus seguidores por la noticia.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

La reacción de Apio fue de sorpresa y alegría, lo que se refleja en el video compartido. La pareja ha recibido numerosos mensajes de apoyo y felicitaciones de sus seguidores, quienes celebran este nuevo paso en su relación.

¿Qué planes tienen para el futuro?

Apio y Juan Pa han expresado su deseo de realizar una ceremonia especial para celebrar su compromiso, aunque aún no han definido una fecha. La pareja continúa disfrutando de su relación y de este nuevo capítulo en sus vidas.