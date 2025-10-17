Así puedes votar en "La Granja VIP" y "Las Estrellas Bailan en Hoy"

La temporada de realities sigue en la televisión mexicana, y los seguidores del ritmo, la coordinación y la competencia no se están perdiendo "Las Estrellas Bailan en Hoy" ni "La Granja VIP.

En "Las Estrellas Bailan en Hoy", que este año llegó a su séptima edición, las parejas que compiten son:

Michelle González y Julio Vallardo

Karenka y Manuel Riguezza

Brandon y La Bebeshita

Jade Fraser y Chevo

Felicia Mercado y Jordan Mercado

Maricela Figueroa y Mauricio Abad

Kunno y Rosa Caiafa

Aldo Guerra y Jessica Díaz

Jimena Longoria y Gualy Cárdenas

Malillany Marín y Marcos Montero

Sofía Rivera Torre y Rodrigo Romeh

Aarón Mercury y Brigitte Bozzo

La dinámica consiste en que las parejas bailan a lo largo de la semana y reciben calificaciones de los jueces Andrea Legarreta, Latin Lover, Ema Pulido y Albertano.

Los promedios se revelan el viernes, y la pareja con menor puntaje queda sujeta a votación del público. Durante todo el programa el público puede votar para salvar a sus favoritos, en el portal de Las Estrellas, en el apartado de "Hoy" hay una sección habilitada para dicha dinámica.

Minutos antes de terminar la transmisión del viernes, Galilea Montijo o Raúl Araiza anuncian a las parejas salvadas por el público, mientras que el juez que posee la "moneda de oro" puede salvar a otra pareja. Finalmente, entre los dos últimos dúos, se determina quién recibió menos votos y queda eliminado.

Este viernes, las parejas sentenciadas fueron Felicia Mercado y Jordan Mercado, Maricela Figueroa y Mauricio Abad, Malillany Marín y Marcos Montero, Sofía Rivera Torre y Rodrigo Romeh, y Brandon y La Bebeshita.

Sin embargo, los coreógrafos solicitaron que esta semana nadie saliera de la competencia, debido al alto nivel de desempeño de varias parejas. La productora Andrea Rodríguez aceptó, por lo que las eliminaciones comenzarán la próxima semana.

¿Cómo votar en "La Granja VIP"?

Por otro lado, en La Granja VIP, la primera semana promete emociones, ya que este domingo uno de los granjeros tendrá que salir. Para mantener a su favorito en el juego, ya sea Alfredo Adame, César "Teo" Doroteo o La Bea, el público debe votar y acumular la mayor cantidad de puntos. Cada miércoles, Adal Ramones, anfitrión del reality, abre el periodo de votación, que puede hacerse de dos maneras:

A través del sitio web www.lagranjavip.tv/vota, donde los televidentes disponen de 10 votos diarios que pueden destinar a un solo participante o repartir entre varios.

Usando la app gratuita de TV Azteca en vivo, disponible en Android y iOS o mediante un código QR que aparece en las transmisiones. Allí también se pueden obtener 10 puntos extras contestando encuestas.