Estrenará ´Cometierra´

"Cometierra", una serie inspirada en la novela homónima de la escritora argentina Dolores Reyes, en la que una estudiante tiene visiones adquiridas por sufrir acoso escolar que le permiten resolver el caso de la desaparición de su maestra, será lanzada el próximo 31 de octubre por Amazon Prime Video.

Protagonizada por la joven Lilith Curiel en el papel de Aylin y por Yalitza Aparicio ("Roma") en el de su maestra, la historia, con un elenco adolescente, relata la realidad social mexicana de las desapariciones forzadas a través de un realismo mágico que engloba temas como la amistad, el bullying o la familia.

Yalitza Aparicio destacó que, con el impacto narrativo y visual de los siete capítulos, le "encantaría que nos tomemos un momento de reflexión y darnos cuenta cómo hay muchas cosas que nos están marcando como sociedad, pero también cómo esta empatía nos puede ayudar".

La serie cuenta con la participación de Arcelia Ramírez, Hugo Albores, Gerardo Taracena y Max Peña.



