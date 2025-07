Protagoniza ´La Señora Presidenta´

Como protagonista de la obra de "La Señora Presidenta", Mario Bezares estuvo apadrinado por Gala Montes, Karime Pindter y Arath de la Torre, algunos de sus compañeros del "team mar", formado en la segunda edición de La Casa de los Famosos México.

Al elenco se sumaron Jessica Segura y la influencer Herly, quien debutó en el teatro y se llevó los aplausos del público.

EN BUENAS MANOS

"Felicidades, Mario. Este personaje no pudo haber quedado en mejores manos, lo haces maravilloso y me hiciste reír mucho. Adoro verte en el escenario. Nos hiciste el día a todos", le dijo Arath de la Torre al terminar la función.

Como obsequio por parte de la producción, los integrantes del "team mar" recibieron un cojín con la cara de la señora presidenta.

Bajo la producción de Alejandro Gou, la comedia de enredos, presentada en el Teatro Royal Pedregal, seguirá en la historia de los mellizos Martina y Martín (Mario Bezares), personajes que tienen personalidades opuestas.

COMO PEZ EN EL AGUA

"Me siento feliz, como pez en el agua, creo que esto era lo mío. Mayito está feliz de la vida de hacer cosas diferentes, como lo hicieron los grandes como Gonzalo Vega y Héctor Suárez, que Dios los tenga en su santa gloria. Vestirse de mujer es una complicación diferente, tan solo con la uña me hice un french.

Tengo expectativas de volvernos a encontrar y reunir para que se den cuenta que el team mar no solamente fue La Casa de los Famosos; hay hermandad. Son mis tres niñas, mi marido y yo", dijo Bezares en entrevista a su paso por la alfombra roja a la que Briggitte Bozzo no asistió.

LA TRAMA

La historia ocurre en una casa de la Ciudad de México, donde los hermanos se verán forzados a intercambiar identidades para recuperar unos documentos importantes que podrían poner en peligro la tranquilidad de Martín, esposo de Julieta (Ingrid Martz) y mujeriego que maneja una galería de arte que Martina sostiene y donde pinta Eva (Susy Lu).

A su vez, Martina se siente insatisfecha sexualmente y tiene un romance con su asistente Felipe Bermúdez (Vicente Torres) tiene en su poder.

La llegada de Martina, Max y su hija Catalina (Jessica Segura) desde Monterrey para visitar a Martín y Julieta desencadenará una serie de enredos y malentendidos cómicos que arrancan las risas del público durante toda la obra con las ocurrencias del ama de llaves Altagracia (Herly), quien guarda parte de los secretos de la familia.

ESPECTACULAR

"Mario se ve espectacular. Ese outfit todo que ver, se ve acinturada. No me preguntó ni me pidió consejos, fue muy meticuloso porque no me dijo que iba a ser La Señora Presidenta, pero seguro lo hará espectacular", comentó Gala Montes.

Bezares ya había formado parte de la temporada anterior de la obra, donde Arath de la Torre era el protagonista y sus compañeras Ingrid Martz y Susy Lu.

"Bien que mal ya llevamos cinco meses aquí; que se dice fácil. Hoy en día una obra que dure tanto tiempo no es tan fácil, pero muy contentos con los talentos que se suman y lo estamos disfrutando mucho", comentó Ingrid Martz, quien junto con sus compañeros ofrecerá funciones todos los viernes, sábados y domingos.

"La temporada pasada teníamos tiempo libres y nos la pasábamos jugando, pero ahora casi no nos vemos porque está en escena o se está cambiando, pero en la vida real es mi compadre", agregó Susy Lu.