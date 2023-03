Da mexicana color a disco

Ciudad de México

"Soy muy fan del surrealismo, es mi corriente favorita. Quería un cuadro de Magritte, y de mi equipo me dijeron ´es mucho dinero, es tanto que ni el equipo de Madonna lo tendría´. Y yo dije: ¿qué tanto dinero es?

"Me lo dijeron y es mucho, mucho, es de varios ceros, de miles de dólares. Me gusta el de Mujer con Flor, es lindísimo. Sólo era la realidad, porque das el dinero y escuchan la propuesta, pero no hay garantía", contó Lasso.

En el showcase y presentación de su disco Eva, el cantautor venezolano, de 35 años, comentó que esa desafortunada realidad se convirtió en algo positivo, pues pudo conocer a la artista mexicana Carolina Pavia.

"Lo cool de Carolina es que ella agarra elementos surreales, los integra a la actualidad y ves algo de aquella época, pero es muy tipo 2023. Son intervenciones, muy bellas. y estoy muy agradecido de que Magritte ´nos dijo que no´".

Y fue ella quien creó las pinturas que ilustran cada una de las canciones de su álbum, el cual contiene el que ha sido su sencillo más popular hasta el momento, "Ojos Marrones".

"Los éxitos son impredecibles y no hay nada que se pueda dar por hecho. Lo primero que hice fue decir, ´no quiero hacer canciones en colaboración´, quiero cantarlas yo solo, y el disco es así. Salió el primer sencillo (´Dios´) y no pasó nada.