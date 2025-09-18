Lanza discos con temas inéditos

Bob Dylan anunció el lanzamiento del próximo volumen número 18 de su serie Bootleg, Through The Open Window, 1956-1963, donde retratará sus primeros años en la escena folk de Nueva York y Minnesota.

De acuerdo con el portal NME, la caja de lujo de ocho discos incluye 139 temas que comienzan cuando Dylan tenía tan solo 15 años, en 1956, y se extienden hasta su actuación como cabeza de cartel en el Carnegie Hall de Nueva York, ocho años después.

La colección, que se lanzará al mercado el próximo 31 de octubre, incluye 48 actuaciones inéditas del ícono musical. También habrá una edición "Highlights" de 2 CD/4 LP con 42 temas.

Algunas de estas grabaciones, que forman parte de una serie de filtraciones piratas que eventualmente se hicieron legales, serán las delicias de los fans de Dylan.