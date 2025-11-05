Estará en ´live action´ de ´One Piece´

La plataforma de streaming confirmó la incorporación de Cole Escola, actor, comediante y dramaturgo estadounidense, como el encargado de interpretar a Bon Clay (Mr.2 Bon Kurei) en la tercera temporada de One Piece.

Su talento teatral, su estilo excéntrico y su energía única lo convierten en una elección que promete revolucionar el live action del exitoso manga.

¿Quién es Cole Escola?

Nacido el 25 de noviembre de 1986 en Oregón, Estados Unidos, el actor se identifica como persona no binaria y utiliza los pronombres they/them, destacando no solo por su talento escénico, sino también por su papel en la representación LGBTQ+ dentro de la industria.

Antes de llegar a Broadway, Escola trabajó en comedias televisivas como Difficult People (2015–2017), donde interpretó a Matthew, un personaje sarcástico que le dio reconocimiento entre los fanáticos del humor alternativo. También participó en Search Party, donde encarnó a Chip, un personaje excéntrico que mostró su habilidad para moverse entre la comedia y el drama.

Su salto a la fama internacional llegó en 2024 con la obra Oh, Mary!, una sátira teatral escrita y protagonizada por el mismo. La pieza, centrada en una versión ficticia y delirante de Mary Todd Lincoln, se convirtió en un fenómeno en Broadway, llevándolo a ganar el Premio Tony 2025 como "Mejor interpretación principal", siendo la primera persona no binaria en lograrlo, esto de acuerdo con Variety.

¿Por qué fue elegido para interpretar a Bon Clay?

Netflix anunció su participación en noviembre de 2025, describiendo al personaje como "un asesino teatral que convierte el combate en arte". La definición encaja a la perfección con el estilo actoral de Escola, que combina dramatismo, humor y una gran expresividad física.

En la historia de One Piece, Bon Clay (Mr. 2 Bon Kurei) es un personaje camaleónico con la habilidad de cambiar su apariencia tocando a otros con su mano, gracias a los poderes de la fruta Mane Mane no Mi. Aunque al inicio parece un villano, su lealtad hacia Luffy y su sacrificio por la amistad lo transforman en uno de los personajes más entrañables de toda la saga.