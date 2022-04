Coldplay inspiró a varios fans ¡a proponer matrimonio!

Una de las parejas fue la de Alan, de 28 años, y Alexa, de 25, quienes compartieron en entrevista su felicidad. El novio decidió pedirle matrimonio en el concierto porque Coldplay es, precisamente, la banda favorita de ella.

El hecho se dio con "Yellow" de fondo. "Desde que empezamos a andar me contó cómo le gustaban desde que tenía 14 años.

Alguna vez me dedicó una canción de ellos. Para mí fue muy importante hacer este momento especial para ella, por ello decidí hacerlo en la canción de amor más popular de la banda.

"Al momento que comenzó 'Yellow', mi idea era esperar a la mitad de la canción o mínimo al primer coro, pero no pude con la emoción, empezó la canción, me puse la cabeza (de elefante) y le dije que se le había caído algo, tomé un paso atrás y me hinqué, y con lo poquito que pude ver por la botarga, abrí la cajita del anillo, sin darme cuenta que lo abrí al revés.

Sentí un gran alivio después de que me dijo que sí", refirió Alan. Otra pareja fue Isabel, de 24 años, y Diego, de 29. En este caso fue ella quien le pidió boda. "Al ser nuestra banda favorita, quería que ese momento fuera especial.

Era nuestro primer concierto juntos de Coldplay, y hacerlo en 'Something Just Like This' era el momento correcto. Fue la segunda canción que nos dedicamos", expuso.

Diego no tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir y su respuesta se hizo viral en las redes. La banda británica se presenta este domingo en el Foro Sol capitalino.