Reaparece cojeando

Ciudad de México

Sin embargo, él se limita a seguir caminando sin decir una palabra. Tras esto, una periodista le pregunta sobre su actitud con ellos, a lo que el intérprete de "Y si me miran" dice: "(no contesto) porque no estoy haciendo una rueda de prensa.

El encuentro con los periodistas no fue del todo bueno, pues en algún punto mencionó: "Ya me cansaron".

De las únicas preguntas que contestó fue si le desagradaba que sus fanáticos le pidieran fotos a lo que dijo: "No, obvio no me molesta" y cerró la conversación con un "luego los invito".

La "entrevista" generó división de opiniones en redes sociales, pues mientras algunos calificaron la reacción de Natanael como "arrogante", otros se lanzaron contra la prensa.