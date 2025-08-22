Muere vocalista de Coda

El vocalista de la banda mexicana Coda, Xava Drago, murió a los 54 años tras complicaciones derivadas del cáncer de estómago que padecía.

"Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido.

"Estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él, ha sido un gran honor y una gran fortuna", expresaron sus compañeros de grupo a través de un comunicado.

El propio cantante había dejado un mensaje preparado para el momento de su partida, en el que se despidió de sus seres queridos y seguidores.

"Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, ´rocanrolie´, pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí. (...) Me despido con mucho amor para todos".

Fue a principios de agosto cuando reveló públicamente su diagnóstico, reconociendo que los tratamientos ya no habían dado resultado.



