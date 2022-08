Guía para padres

Algunas de las nuevas generaciones ya no están en búsqueda de convertirse en madres o padres: ésta situación se relaciona con el desconocimiento del tema, de acuerdo la actriz y escritora Claudia Cervantes, quien acaba de publicar su tercer libro llamado "Amor in vitro: Un milagro de la ciencia". Con este nuevo proyecto pretende enviar un mensaje a los jóvenes sobre la decisión de tener un bebé.

"Lo he hablado con amigas que están justo en esa etapa (de no querer un bebé) y les cuento que yo también tenía miedo como ellas, porque en ocasiones no se manifiesta como -tengo miedo a ser mamá-, simplemente dicen no, yo no quiero, pero preguntarse, ¿por qué no quieres?, realmente no quieres o qué significa para ti el ser mamá o papá y a partir de ahí entender que el miedo al compromiso, a la estabilidad o lo permanente pues da pavor, porque estamos en una etapa de cambios mundiales y difícil a nivel economía", dijo entrevista con EL UNIVERSAL.