Ciudad su estabilidad mental

No estar en las redes sociales por más de cuatro años le ha traído felicidad y estabilidad mental a Selena Gomez, la cantante que en 2016 fue llamada la "reina de Instagram" por ser la celebridad más seguida en la plataforma, ahora se mantiene alejada de ese mundo, así lo confesó al programa "Good Morning America".

"Mi vida cambió por completo", dijo Gomez al admitir que distanciarse de las redes sociales ha sido una de las mejores decisiones de su vida, pues ahora conecta mejor con la gente en la vida real.

"Soy más feliz, estoy más presente, conecto más con la gente", aseguró.

LA VIDA ES LO MEJOR

La cantante de 29 años, y que actualmente tiene más de 300 millones de seguidores en Instagram, admite que Internet tiene muchas cosas positivas, pero en su caso, lo que realmente importa y le interesa lo obtiene de la vida real, y no de internet o las redes sociales.

"Entiendo lo poderoso que es Internet, y en muchos sentidos ha hecho las mejores cosas para el mundo. Pero para mí, las noticias que son realmente importantes las obtengo a través de las personas de mi vida", expresó.

Selena está promocionando Wondermind, una plataforma de salud mental que ayudó a fundar, y a través de la cual la gente podrá tener a su disposición los recursos para atender este tipo de problemas.

"Hay lugares a los que la gente acude cuando necesita ayuda, y es lamentable que cuesten cantidades ridículas de dinero", dijo Gomez. "Pero [como con] Planned Parenthood, hay un lugar para que las mujeres se sientan bien y se sientan comprendidas, y quiero eso para la salud mental".

TRASTORNO BIPOLAR

En 2020, la cantante y actriz Selena Gomez desveló durante una entrevista con Miley Cyrus que había sido diagnosticada con trastorno bipolar.

Era la primera vez que Gomez, de entonces 27 años, ponía nombre a su trastorno después de haber experimentado capítulos de ansiedad y depresión, sobre los que ha hablado en anteriores ocasiones y que además habían inspirado varias composiciones musicales.

"Recientemente, fui a uno de los mejores hospitales de salud mental... McClean, hablé de ello después pasar por diferentes cosas durante años. Entonces supe que era bipolar", contó Gómez en aquella conversación con Cyrus.

La entrevista entre ambas cantantes formaba parte del programa "Bright Minded", que ofrecía Cyrus en directo por la red social durante esta etapa de cuarentena por el coronavirus.

ABIERTA SOBRE SU DIAGNÓSTICO

Según Gomez, que siempre ha sido muy abierta sobre sus problemas, el tener información y conocer su trastorno hace que se sienta más segura.

"Cuando voy a buscar más información, en realidad me ayuda. No me asusta una vez que lo conozco -aseguró- y creo que la gente se asusta de eso".

La cantante señaló entonces que la mayoría de las personas no están acostumbradas ni saben hablar sobre algo tan común como la salud mental.

"Lo he visto incluso en mi propio familia", reconoció Gómez haciendo un gesto que expresaba su disconformidad con la idea de tratar este asunto como un tabú.

En los últimos años, Gómez ha lidiado con este desorden y también con el tratamiento médico que recibió por la enfermedad del lupus, que llevó a practicar una operación de trasplante de riñón en 2016.

Ambos episodios la obligaron a hacer un paró tanto en su carrera musical como en su trabajo de actriz, donde comenzó en la factoría Disney.

NO OLVIDA SU ORIGEN

La estrella estadounidense es de origen mexicano y siempre ha apoyado a la comunidad latina e inmigrante de Estados Unidos, pues de hecho produjo el documental de Netflix "Viviendo indocumentado", inspirado por sus propios abuelos que fueron indocumentados.