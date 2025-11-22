Otra que se ´rompe´ las costillas

La influencer, además de afilar su torso, renovó sus implantes mamarios.

¿Qué ocurrió?

Manelyk González decidió finalmente entrar al quirófano después de más de dos años posponiendo el cambio de implantes mamarios. La exintegrante de "La casa de los famosos" había dicho que no encontraba al cirujano adecuado, pero en cuanto confió en el colombiano Javier Soto, no dudó más. "Llegó el gran día. Si a ustedes no les gusta algo de su cuerpo, cámbienlo; si quieren mejorar, háganlo; pero lo que quieran hacer, háganlo con la persona correcta", resaltó Mane antes de operarse.

¿Cuál fue el procedimiento realizado?

Y no iba solo por un ajuste: el procedimiento incluyó un retoque en el abdomen para corregir marcas de cirugías anteriores, además, pidió una remodelación costal, con la que fracturaron sus costillas flotantes para afinar el torso. Horas después, el cirujano mostró el resultado: un abdomen más definido, una silueta marcada y un busto completamente renovado.