Cinta mexicana competirá en Berlín

Un insecto es un ente que pocas veces es esperado con ansia en el mundo, pero ahora sí lo será porque la cinta mexicana "Moscas" de Fernando Eimbcke, ya es esperada en la Berlinale, festival en el que buscará alzarse con el Oso de Oro.

Se trata de la única producción mexicana en la llamada Sección Oficial, la más importante del certamen que este año cumplirá 76 ediciones.

"Moscas", protagonizada por Teresa Sánchez ("La camarista"), acerca de una mujer solitaria de la Ciudad de México cuya vida se ve afectada al ser obligada a sostener una relación con el pequeño hijo de su arrendatario.

UN SUEÑO

"Estamos felices, ir a Berlín siempre es un sueño. Se nos avisó de la aceptación justo en la Navidad y pues no podíamos decirlo a nadie, sino hasta que se hiciera oficial", comenta Eréndira Núñez Larios, productora de la película.

Es la segunda ocasión consecutiva en que Eimbcke ("Temporada de patos") y Núñez Larios asistan al festival teutón, pues el año pasado fueron con "Olmo", historia que está en vías de estreno comercial, pero en la sección Panorama.

"Ir como una película mexicana, en blanco y negro, siendo el regreso de Fernando es importante. Ya la película tiene agente de ventas que daremos a conocer mañana", expresa Eréndira.

"Moscas", que cuenta con los beneficios del estímulo fiscal de Eficine, comparte la sección oficial con otros 21 títulos entre ellos "A new dawn" (Japón), "Dao" (Francia), "Gelbe briefe" (Alemania), "Josephine" (EU) y "Rose" (Austria).

SE INTERNACIONALIZA

"Ir a un festival siempre es bueno, es la exhibición internacional de lo que hiciste; estar en uno triple A como Berlín, ayuda a que se le ponga atención y si ya se logra un premio, mejor", indica.

La cinta es una producción de Teorema, de Michel Franco y Kinotitlán. El vestuario fue responsabilidad de Gabriela Fernández ("Y llegaron de noche"), mientras que el diseño de producción estuvo a cargo de Alfredo Wigueras ("Dreams").