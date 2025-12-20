Tendencias 2025

Florinda Meza, considerada por muchos como la villana en la vida de Chespirito; la muerte de Paquita la del Barrio; la polémica de la cinta "Emilia Pérez" y la serie "Mentiras", fueron tendencia en internet en México, en el año que está por concluir.

Google publicó los datos haciendo un estudio de lo obtenido entre el 1 de enero al 25 de noviembre. Explica que para determinar estas tendencias, identificó los términos de búsqueda que registraron el mayor aumento de tráfico en dicho periodo, en comparación con el mismo del año pasado.

"Midiendo el aumento de interés en lugar del número total de búsquedas, podemos identificar las tendencias que fueron únicas de 2025. No basamos las listas en términos de ´más buscados´ porque palabras genéricas como ´meteorología´ o ´noticias´ son populares cada año y no reflejan lo que fue único en ese año", detalla el estudio.

¿Qué personajes fueron tendencia en internet en 2025?

De esa manera en lo que se refiere al tema de personajes, el nombre de Florinda Meza quedó en tercer sitio, por debajo del rapero Kendrick Lamar, quien fue el responsable del show de mediotiempo en el Super Bowl, así como del futbolista español Sergio Ramos.

Meza fue objeto de críticas y ataques por la serie "Chespirito: sin querer queriendo", en la que un personaje que hace de su símil, ocasiona el divorcio de Roberto Gómez Bolaños con Graciela Fernández y aparte traiciona al productor del programa. En algún momento hasta se pidió derrumbar la estatua con su figura en su pueblo natal.

Durante ese periodo, también, usuarios de internet desempolvaron videos controvertidos de Meza, como cuando se refirió a los hijos de "Chespirito" como defectos o cuando casi lo hace llorar por regañarlo en una entrevista en Monterrey, mientras él estaba en silla de ruedas.

Impacto de la muerte de Paquita la del Barrio en redes sociales

Las muertes de Paquita la del Barrio, la que calificaba como ratas a los hombres y del roquero Ozzy Osbourne, apenas días después de su masivo homenaje transmitido a nivel mundial, fueron las más impactantes en internet.

Paquita, cuyas cenizas fueron objeto de tributo en la colonia Guerrero, donde vivió gran parte de su vida, obtuvo el primer sitio en dicha tendencia.

En cine, la controvertida cinta "Emilia Pérez" con su protagonista Karla Sofía Gascón, a la que señalaron como racista por comentarios vertidos en el antes Twitter, quedó como la quinta más buscada en el 2025.

Polémica por la cinta Emilia Pérez y su protagonista

Con la medalla de oro se alzó "Nosferatu", seguida por los live action "Cómo entrenar a tu dragón" y "Lilo & Stich", dejando en cuarto escalafón a "Superman".