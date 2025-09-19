Bad Bunny pondrá punto final a su residencia "No Me Quiero Ir De Aquí" con un último concierto especial titulado "Una más", el cual concluirá oficialmente sus presentaciones en su natal Puerto Rico.

Los shows que se llevaron a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, arrancaron el 11 de julio y se convirtieron en un éxito total, con noches completamente sold-out y reuniendo a grandes invitados, como Mbappé, Travis Scott, LeBron James, Penelope Cruz, Ana de Armas, entre otros.

Este espectáculo, con el que el "Conejo Malo" pretende cerrar con broche de oro, será transmitido a nivel mundial completamente gratis.

¿Qué es el concierto "No me quiero ir de aquí: Una más"?

Este sábado 20 de septiembre, Bad Bunny cerrará su residencia de "No Me Quiero Ir De Aquí" en Puerto Rico, con el concierto titulado "Una más".

Esta fecha marcará el fin a la serie de 31 presentaciones que han convertido al recinto "El Choli", en un templo de la música y los ritmos latinos.

"No me quiero ir de aquí: Una más", no solo será un concierto exclusivo para los residentes de Puerto Rico, sino que pretende rendir tributo y respeto a las víctimas del huracán María -un lamentable y terrible desastre natural que golpeó a la isla el 20 de septiembre de 2017-, reafirmando el compromiso, cariño y atención que el cantante mantiene con la comunidad de su tierra natal.

La buena noticia para todos los fans del intérprete de "Debí titar más fotos", es que este evento será transmitido completamente gratis a nivel mundial.

¿Cuándo y dónde ver el concierto de Bad Bunny gratis?

El próximo 20 de septiembre podrás ver la transmisión del concierto de Bad Bunny de forma totalmente gratuita en la app de Amazon Music, el canal Twitch de Amazon Music (@AmazonMusic) y para todos los clientes de Amazon, en la plataforma de streaming Prime Video.

¿A qué hora comenzará la transmisión?

En México, la transmisión en vivo comenzará a las 6:30 pm del sábado, lo que equivale a la hora de inicio del concierto en El Coliseo.

En otros países de Latinoamérica, la transmisión del evento comenzará a las:

Puerto Rico - 8:30 pm

Argentina - 9:30 pm

Colombia - 7:30 pm

Brasil - 8:30 pm

Perú - 7:30 pm

Chile - 9:30 pm