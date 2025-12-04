Defiende a su novio

Alicia Villarreal salió en defensa de su novio Cibad Hernandez, luego de que el actor Julio Camejo lo llamara "colgado"; Camejo es amigo de Arturo Carmona, exesposo de Villarreal, y con quien la cantante tiene una hija.

La guerra de declaraciones comenzó cuando Cibad criticó a Carmona y lo llamó "colgado" por las declaraciones que ha dado sobre el divorcio de Alicia con el productor Cruz Martínez, incluso, la propia Alicia se ha mostrado molesta públicamente por la intromisión de Carmona en este tema.

¿Qué declaró Alicia Villarreal sobre Cibad Hernandez?

Camejo, como amigo de Carmona, publicó un video en el que le recuerda a Cibad que la canción de Alicia "Te quedó grande la yegua", adjudicada a Carmona, y que es una canción de ataque, se ha tomado como broma a lo largo de los años, y que en todo ese tiempo él ni siquiera existía, por lo que le dice: "El colgado no habla de columpios".

Camejo en la puesta en escena "Perfume de Gardenia", donde comparte escena con Carmona, se refiere de manera indirecta a Cibad llamándolo: "Coach motivacional para mujeres despechadas".

Cibad responde a las críticas de Julio Camejo

Cibad, también a través de un video, le responde a Camejo por mencionarlo (aunque no dijo su nombre) en "Perfume de Gardenia", y lo llamó colgado a él. Menciona que la canción "Te quedó grande la yegua" no fue adjudicada a Carmona, asegura que él es coach, pero no de mujeres despechadas sino de mujeres con problemas reales, como mujeres que sufren de violencia de maltrato o mujeres que están al borde de la muerte.

"No le voy a permitir que usted se burle de mi trabajo porque yo nunca me he burlado del suyo aunque deja mucho que desear", expresó. Cibad aplaudió la trayectoria de Alicia Villarreal, y pidió que dejaran de hacer alusión a ella para hacer reír a la gente.

"No se ande colgando usted de algo que no le corresponde, póngase a hacer su trabajo que yo hago con mucha dignidad el mío", dijo.

Alicia Villarreal, quien disfruta de su relación con Cibad desde hace unos meses, y ha confesado estar muy enamorada de él, mostró públicamente su apoyo con un mensaje de amor en el que destacó que está orgullosa del hombre que es y del compromiso que tiene con la vida.

"Me siento muy orgullosa del gran hombre que eres, de tu dedicación, de tu compromiso con la vida... te admiro y respeto mucho. TE AMO".

Cibad y Alicia presumen en redes de su relación con videos y fotos románticas; la cantante enfrenta un proceso legal contra su ex Cruz Martínez por violencia intrafamiliar.