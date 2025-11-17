Está por llegar

Christian Nodal continua con gran éxito su tour por Estados Unidos titulado ´Pal Cora Tour´, con el que llegará al escenario de Payne Arena de Hidalgo, Texas, el próximo viernes 21 de noviembre en punto de las 20:00 horas.

El intérprete de "Adiós amor" está listo para llevar sus canciones sus seguidores de Reynosa y El Valle de Texas, pues no quiso dejara pasar visitar Hidalgo, Texas para consentir con su música a sus fans.

El cantante mexicano Christian Nodal ya ha reiterando en redes que la experiencia del ´Pal Cora Tour´ , es garantía de que su público va a cantar, bailar, gritar, reír, llorar y gozar, así que aún estas a tiempo de adquirir tus localidades.

´Pal Cora Tour´ promete ser un evento donde los fanáticos podrán disfrutar de los éxitos de Nodal y vivir una experiencia única con uno de los mejores exponentes del regional mexicano, quien ha popularizado diversas canciones que se han convertido en himnos de su género tales como

"Adiós Amor", "No Te Contaron Mal", "De Los Besos Que Te Di", "Dime cómo quieres", "Aquí Abajo", "Botella Tras Botella" y "Se Me Olvidó" entre otras que sonaran en este gran concierto que se aproxima.

Christian Nodal, representa la evolución de su estilo, con una narrativa sobre el desamor que lo conecta con su público y por eso se ha convertido en el favorito de millones.

Christian Nodal, es uno de los artistas más importantes dentro del Regional Mexicano y se espera que el cantante ofrezca lo mejor de su repertorio musical, pues es considerado como uno de los referentes de la música mexicana en la actualidad. Christian Nodal listo para adueñarse del escenario en Hidalgo, Texas.

A TODO PULMÓN

Así que todos los fans de Reynosa y El Valle de Texas deben ir preparando sus botas y sombrero para cantar a todo pulmón, los éxitos de este joven sonorense, que en poco tiempo se ha consolidad como uno de los grandes exponentes de la música regional norteña.

SUS ÉXITO

