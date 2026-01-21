Presume fotografías

El cantante Christian Nodal comentó el último post que su esposa, Ángela Aguilar, ha compartido en su cuenta de Instagram; la cantante luce un vestido rojo ajustado, el cual destaca su gran condición física, motivo por el que su esposo la elogió y usó la palabra "mía" para connotar lo bella que le parece que lucía.

La cantante recibió el 2026 con un cambió de look. Nuevamente, ha optado por recurrir a las extensiones para que su cabello tengo una apariencia mucho más larga, sólo que, en esta ocasión, conservó la tonalidad oscura y natural que la caracteriza; la última vez optó por aclararlo un poco.

En la publicación sorprende a sus fans, ya que en ella se refleja la disciplina alimenticia y de actividad física a la que se ha sometido en tiempo reciente.

El primero en mostrar admiración fue su esposo; primero con la frase "te amo", seguida de una serie de emojis que mostraban gusto por cómo lucía y, por último, escribió la palabra "mía".

La más pequeña de los Aguilar le contestó con algunos emojis de anillo de compromiso.