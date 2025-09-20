Christian Nodal aclara si existe una ruptura con su padre

Desde que Christian Nodal destapó su romance con Ángela Aguilar en junio de 2024, con quien posteriormente se casó, el escándalo no ha dejado de tocar la puerta del cantante, y a la par del éxito musical que sigue teniendo en el escenario que se pare, las versiones sobre las consecuencias de esta polémica también han aparecido, entre ellas la que señala un distanciamiento con su padre Jaime González.

Desde que Nodal era un niño aprendió música en casa por influencia de su padre y abuelo Ramón, y cuando comenzó con su carrera musical, su padre formó parte de su equipo y fue una pieza fundamental en el ascenso del intérprete de "Botella tras botella".

Su madre, Silvia Cristina Nodal fue por mucho tiempo su mánager, sin embargo, a inicios de 2025, y en medio del escándalo por su relación con Ángela Aguilar, Nodal tuvo un encuentro con los medios en el que lo acompañó Alex Jiménez, quien regresó para trabajar con el artista tras haber estado con él en los inicios de su carrera.

Christian Nodal responde si existe una ruptura con su padre

Ante las versiones que empezaron a circular hace semanas de un supuesto distanciamiento y hasta un rompimiento laboral entre Christian Nodal y su padre Jaime González, el cantante respondió a dicha versión en una conferencia que ofreció en Bogotá, Colombia, previo a un concierto que dará en aquella ciudad.

La pregunta que le hicieron al intérprete de 26 años fue si era cierta la versión de que su padre ya no era más su mánager, a lo que Christian respondió

"No es cierta, tenemos un vínculo muy bello familiar, y sobre todo en el negocio", expresó sereno.

Reflexionó sobre la información falsa que circula sobre él, su vida y hasta su desarrollo profesional.

"No sé cuál es el interés de despertar todos estos conflictos que no existen".

Insistió en que rondan y abundan muchas narrativas que no existen, historias que no existen algo que lamentó porque además reconoció que esto toma mucha fuerza a través de las redes sociales, y dijo desconocer a quién le beneficia esto.

"Con mi disquera manejo una lealtad, soy socio también y estamos bien", puntualizó.

Y es que no es común ver a Nodal con sus padres en redes sociales, tampoco a su esposa Ángela con los suegros; contrario a ello, Christian ha sido muy arropado por la familia Aguilar desde que se convirtió en esposo de Ángela el 24 de julio de 2024.

Jaime González trabaja como productor y está asociado con el sello SG Music que ha trabajado con varios artistas reconocidos; esta noche, Nodal ofrecerá un show 360 en el Coliseo MedPlus en Bogotá.