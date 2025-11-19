El pleito legal contra Christian Nodal continúa abierto

Tras el triunfo legal que Christian Nodal se anotó, luego de que una jueza de control decidiera no vincularlo a proceso por el presunto delito de falsificación de documentos, la Fiscalía General de la República decidió aclarar lo sucedido.

La mañana de este miércoles y luego de permanecer más de 16 horas en el Reclusorio Oriente (donde se llevó a cabo la audiencia), el cantante afirmó a los medios que había sido absuelto de los cargos penales en su contra y agradeció porque se había hecho justicia: "Siempre he creído en la justicia, gracias por hacer justicia", dijo a su salida del penal.

¿Cuál fue la respuesta de la FGR?

Sin embargo, y a través de un comunicado que publicó en su cuenta oficial de X, la FGR contrarió las declaraciones del cantante. Aunque ratificó la no vinculación a proceso, explicó que esta resolución solo es momentánea y que ni Nodal ni su familia han sido exonerados de las acusaciones penales.

"La Jueza no exoneró ni a Christian 'N', ni a su familia; simplemente determinó que existe otro juicio, civil; y que es necesario esperar el resultado del mismo, para que proceda, o no, la acción penal. El procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado", se lee en un primer mensaje.

¿Qué implica la denuncia de Universal Music?

Asimismo, recordó que la denuncia, presentada por Universal Music, consiste en que el cantante y sus padres le habrían cedido los derechos de más de 50 temas, y después de terminar la relación laboral, se ostentaron como dueños de lo que ya no eran.

El caso, afirma la Fiscalía, continúa abierto y ambas partes podrán presentar las pruebas que consideren pertinentes.