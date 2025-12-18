Chris Perez lamenta la muerte de su exsuegro

A unos días de que se confirmara la muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena, Chris Perez utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje de despedida al que fuera su suegro.

En su publicación, el guitarrista, y viudo de la intérprete de "Amor prohibido", lamentó la partida de Abraham a quien recordó como una figura firme, protectora cuya presencia representaba respaldo y seguridad.

"Este hombre de aquí... No había mejor sensación que saber que él me respaldaba. Poderoso, decidido, una fuerza de la naturaleza. Un original y la definición del amor duro cuando hacía falta, pero también era todo amor, cuidado y protección", escribió.

El patriarca de la familia falleció el pasado 13 de diciembre a los 86 años, y a pesar de que la relación con Chris no inició de la mejor manera, el músico reconoció que con el tiempo no solo pudieron entenderse; sino que se convirtieron en grandes amigos.

"Cuando yo vivía el momento, con todas mis inseguridades, no me daba cuenta de lo especial que eso era, y me esforcé por ganarme su respeto. Te extrañaré siempre", agregó.

Junto al texto, Perez publicó una fotografía en la que aparece al lado del padre de Selena, y que causó varias reacciones entre sus seguidores:

"Ya está con tu estrella", "Definitivamente Chris forma parte de la familia Quintanilla", "Eres un gran hombre. Te mando luz y amor para tu familia", "Hermosa publicación y qué lindas palabras", son algunos de los comentarios que pueden leerse.

La relación entre Chris y la familia Quintanilla comenzó a finales de los 80, cuando se integró al grupo Selena y Los Dinos y posteriormente inició un romance con la cantante.

En aquel entonces, Abraham se opuso al romance entre la cantante y el guitarrista. Sin embargo, en 1992 la pareja se casó en secreto. Tiempo después, Abraham se disculpó, aceptó el matrimonio y permitió el regreso de Chris al grupo, integrándolo oficialmente a la familia.