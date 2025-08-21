Asegura que ´kiss cam´ continuará

La "kiss cam" en los conciertos de Coldplay continuarán, aseguró el vocalista Chris Martin.

La cámara, que apunta a posibles parejas asistentes a un show y, proyectando sus imágenes en pantallas gigantes, las insta a besarse, destapó el 16 de julio, en Boston, una infidelidad.

El CEO de Astronomer, Andy Byron, y su directora de recursos humanos, Kristin Cabot, fueron captados en actitud cariñosa... lo que se viralizó y culminó con la salida de ambos de la compañía, además del escenario público.

Durante un recital en la ciudad británica Kingston upon Hill, el cantante de Coldplay agradeció a sus fans haber acudido a verlos "después de esa debacle".

SEGUIRÁ

De acuerdo con el sitio Deadline, el líder del conjunto aprovechó para aclarar que la dinámica de la "kiss cam" no se irá a ningún lado.

"Hemos estado haciendo esto por mucho tiempo y sólo fue hasta hace poco que se convirtió en.... Si la vida te lanza limones debes hacer limonada.

"Vamos a continuar con esto porque así vamos a conocer a algunos de ustedes", dijo.

El sonado affaire entre Byron y Cabot cobró relevancia pues Martin, quien con el grupo tiene activo su tour Music of the Spheres World, se percató de cómo reaccionaron los dos tras verse en las pantallas.

"Oh, miren a esos dos. O están teniendo una aventura o son muy tímidos", comentó entonces.



