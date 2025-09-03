Elige a su sucesora en Vogue

Anna Wintour puso fin a semanas de especulación en el mundo de la moda el martes al nombrar a Chloe Malle como su sucesora al frente del contenido editorial de Vogue, pero la persona más poderosa del negocio no se retira en lo absoluto.

Wintour, de 75 años, sigue siendo directora de contenido de Condé Nast y directora editorial global de Vogue Estados Unidos y sus 27 ediciones en todo el mundo. Malle, editora de Vogue.com, puede ocupar el lugar de Wintour, pero le reportará a ella mientras asume las operaciones diarias de la edición estadounidense. Y desaparece el histórico título de "editora en jefe" que Wintour ostentó durante casi 40 años.